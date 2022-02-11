СМИ: глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе закрытой части переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве по ошибке заявила, что Лондон не признает суверенитета России над Ростовом и Воронежем.



Трасс заявила о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы, на что Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Трасс повторила, что их следует отвести. Министр же возразил снова и сказал, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право проводить любые маневры на территории РФ.

После этого заявления Лавров задал британской коллеге вопрос: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?», на что после короткой паузы получил ответ: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Вмешалась в ситуацию посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт. Она объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два диписточника.

В посольстве Великобритании в Москве объяснили сложившуюся ситуацию ошибкой. Главе МИД показалось, что Лавров говорит о части Украины.

Маргарита Головатенко