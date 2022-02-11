Велимир Перасович: «Црвена Звезда» с самого начала была лучше»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итог домашней встречи с сербской «Црвена Звезда» в рамках Евролиги (77:84). По его словам, белградская команда была лучше по всем компонентам с самого старта игры.

— Сегодня «Црвена Звезда» с самого начала была лучше. Они играли очень жестко и атлетично. А в концовке игры гости оказались более собранными и сконцентрированными, чем мы. Они совершили 11 перехватов, показали отличную защиту, вынудили нас совершить 18 потерь, — привел статистику тренер казанцев.

Также хорватский специалист оценил важность потери лидера атак казанской команды Лоренцо Брауна. Как утверждает Перасович, это не оправдание для поражения, тем более в игре себя неплохо показал итальянский разыгрывающий Марко Списсу.

— Лоренцо Браун, безусловно, важен для нас, сегодня он не смог нам помочь. Но и у других игроков также была возможность выиграть матч. Марко Списсу показал результативную игру в нападении. Он нам очень помог, особенно во второй четверти, когда мы испытывали трудности. Но при поражении я не могу выделять кого-то из баскетболистов», — сказал Перасович на послематчевой пресс-конференции.

УНИКС продолжает занимать седьмую строчку в турнирной таблице Евролиги. Следующий поединок в рамках главного турнира Старого света казанцы проведут 22 февраля с «Монако» в гостях.