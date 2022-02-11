В Кировском районе Казани сносят гаражи — видео

В Кировском районе Казани планируют сносить гаражи. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Соответствующее постановление вынесла администрация Кировского и Московского районов города от 1 февраля 2022 года. Собственникам установлен срок с 11 по 15 февраля. Иначе с 16 февраля начнется принудительный демонтаж, и гаражи вывезут на специальные стоянки.

Однако некоторые владельцы не согласны с этим. Один из них обратился в суд Московского района, после чего вывесил решение суда на воротах. Суд оказался на его стороне и запретил демонтаж гаража. Также не собираются сносить будку ночной стоянки по адресу Кулахметова, 15. Здесь находится платная ночная парковка. Оказалось, что она находится на муниципальной земле.

В случае демонтажа, у хозяев есть 30 дней, чтобы оформить его и забрать.

10 февраля исполком Казани опубликовал постановление о сносе ряда самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Демонтажу подлежат торговые павильоны, автофургон, гаражи, будки охраны, контейнеры и шлагбаумы.



Дарья Акимова