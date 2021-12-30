В новогодние праздники на телебашне Казани пройдет светодинамическое шоу

Фото: Максим Платонов (архив)

В новогодние праздники, которые пройдут с 31 декабря по 9 января, на Казанской телебашне РТРС будет транслироваться светодинамическое шоу. Его можно будет наблюдать с 16.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь оно продлится до 01.00.

Фото: Максим Платонов (архив)

Праздничная подсветка на телебашнях будет включена и в других регионах России. Новогодние сценарии будут транслироваться в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе и других городах страны, передает пресс-служба Минцифры Татарстана.



Праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки на телебашне Казани был включен и в 30-летие флага РТ. Башню украсили в цвета государственного символа республики.

Диана Жиленкова