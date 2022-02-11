Скелетонист Александр Третьяков занял четвертое место на Олимпиаде

Фото: Олимпийский комитет России

Россиянин Александр Третьяков занял четвертое место в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Победителем стал немецкий скелетонист Кристофер Гротер с результатом 4 минуты 1,01 секунды. Второе место также у немца — Акселя Юнга, третье — у китайца Янь Вэньгана.

Третьяков по итогам трех попыток шел третьим, но допустил ошибки в финальном заезде. Он рассказал, что разочарован результатом, но у него есть стимул не заканчивать карьеру. Также еще один россиянин — Евгений Рукосуев занял шестое место.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее татарстанец Данил Садреев стал пятым в квалификации в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде. Он набрал 127,3 балла.

Дарья Акимова