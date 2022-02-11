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Украина дала России 48 часов на разъяснения военной деятельности у ее границ

18:39, 11.02.2022 1
Украина дала России 48 часов на разъяснения военной деятельности у ее границ
Фото: pixabay.com

Украина запросила у России предоставление в течение 48 часов детальных разъяснений военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе и в Крыму. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина официально применила механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа. По нему, Россия должна предоставить сведения о точных районах проведения военной деятельности, количестве военных формирований, типах вооружения и военной техники, участвующих в ней, а также сообщить даты ее завершения.

Если в течение двух суток РФ не даст ответа, то Украина обратится к России и государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи. На ней Россия должна будет предоставить разъяснение.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о планах России захватить Киев и другие украинские города являются спекуляциями. Как и то, что РФ хочет посадить в Киеве пророссийское марионеточное правительство.

Дарья Акимова
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