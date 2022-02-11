Данис Зарипов выразил поддержку Камиле Валиевой

Фото: Олимпийский комитет России

Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Зарипов написал, что и Россия, и Татарстан поддерживают спортсменку. Он добавил, что правда обязательно победит. Также хоккеист призвал ее продолжать работать и верить в свои силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле безгранично и полностью поддерживают Камилу Валиеву. Здесь убеждены, что произошло какое-то недоразумение, и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией. А также ждут завершения разбирательств с ситуацией с допинг-пробой спортсменки.



Дарья Акимова