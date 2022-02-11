В Казани продлили ограничение движения по улице Односторонка Гривки

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана продлили ограничение движения для транспорта и пешеходов по дороге на улице Односторонка Гривки. Об этом рассказали в мэрии города.

Ограничение будет действовать до 6 марта на участке от улицы Поперечно-Гривской до дома №19а по улице Односторонка Гривки. Здесь ведется строительство сетей водоотведения.

Фото: Олег Тихонов

Недавно сообщалось, что в Казани до 9 марта будет ограничено движение для транспорта и пешеходов по дороге на улице Фатыха Амирхана. Из-за ремонта канализационного коллектора будет закрыт участок от улицы Четаева до улицы Чистопольской.

Диана Жиленкова