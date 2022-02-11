В Татарстане более 17,5 тысячи семей строят квартиры с использованием эскроу-счетов

По состоянию на 1 января 2022 года в Татарстане больше 17,5 тысячи семей строят квартиры с помощью эскроу-счетов. Об этом сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

На соответствующих счетах размещено более 60,8 млрд рублей, которые будут переданы застройщикам по завершении строительства. Всего уже более 12,6 тысячи квартир, построенных с помощью счетов эскроу, сдали в эксплуатацию. В 2021 году показатели рынка проектного финансирования в республике продолжили расти. В течение года количество нераскрытых счетов эскроу возросло на 84,1%, объем средств на них — на 85,7%.

По словам управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марата Шарифуллина, средства с эскроу-счетов в 2021 году участвуют в финансировании строительства жилья на 142,1 млрд рублей. По его словам, такие счета позволяют гражданам безопасно приобрести жилье. Так как застройщики могут получить деньги только после завершения строительства.

Фото: Илья Репин

В январе сообщалось, что в Татарстане построили более 10 тысяч квартир с момента внедрения проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. На них были размещены 57,9 млрд рублей, которые будут переданы застройщикам по завершении строительства.

Дарья Акимова