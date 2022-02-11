Российская атомная энергетика получит около 56 млрд рублей из ФНБ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что на проекты по созданию новой атомной энергетики в стране будет дополнительно выделено около 56 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке. Также премьер-министр добавил, что на развитие водородной энергетики предусмотрено 9 млрд рублей. Также было локализовано производство оборудования для солнечной и ветровой генерации, предстоит создание новых отраслей энергетического машиностроения.

Мишустин напомнил и о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. По его словам, это позволит обеспечить население чистыми и надежными источниками энергии, повысит уровень экологической безопасности в России, поспособствует обновлению производств и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года Россия утвердила энергостратегию по борьбе с потеплением в разгар саммита по климату. Произошло это в разгар международного саммита по климату в Глазго. Если сценарий новой стратегии реализуют, то темпы роста экономики России составят до 3% в год, а доля несырьевых отраслей вырастет на 12%.

Дарья Акимова