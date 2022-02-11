За 2021 год в Татарстане вырос спрос на вторичном рынке недвижимости

Татарстан попал в список регионов с самыми частыми сделками на рынке вторичной недвижимости за 2021 год — заключено 135,3 тыс. договоров купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Также в этом списке находятся Московская область (273,3 тыс. договоров купли-продажи), Краснодарский край (271,5 тыс.), Москва (171 тыс.) и Свердловская область (155 тысяч).

Всего в России спрос на вторичном рынке недвижимости за прошлый год вырос на 14,5%. За отчетный период зарегистрировано 4,2 млн прав собственников на основании договоров купли-продажи, в 2020 году — почти 3,7 миллиона.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров заявил, что, несмотря на пандемию, активность на рынке недвижимости республики не снижается. При этом все чаще жители выбирают электронный способ подачи документов.

По его словам, за 2021 год доля электронных обращений по учетно-регистрационным действиям составила 40%. Кроме того, при регистрации прав и постановке объектов недвижимости на кадастровый учет практически полностью в онлайн-режиме ведется взаимодействие со всеми государственными и муниципальными органами.

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В прошлом месяце замглавы Росреестра Елена Мартынова сообщила, что благодаря комплексной работе процесс взаимодействия с участниками рынка стал прозрачным и удобным. Например, выросло обращение к электронным услугам ведомства. Так, в 2021 году доля подобных заявлений составила 46%. Это на 15% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, доля электронной ипотеки возросла до 80%. Это в 4 раза больше, чем показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Максим Кокунин