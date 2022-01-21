В Татарстане предоставят субсидии для проектов в сфере молодежной политики

Фото: Максим Платонов

В Татарстане Минмолодежи республики проведет конкурс для предоставления грантов некоммерческим организациям и физлицам на реализацию проектов в сфере молодежной политики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Участие в нем не смогут принимать государственные и муниципальные учреждения. Проведение конкурса направлено на поддержку проектов и вовлечение молодежи в экономическое и социальное участие в жизни Татарстана, а также создание условий для улучшения их качества жизни.

Принять участие в конкурсе смогут некоммерческие организации, находящиеся на территории Татарстана без задолженностей по уплате налогов, и жители РТ от 18 до 35 лет. Максимальный размер гранта для организации составляет 1 млн рублей, для физлиц — 300 тысяч рублей.

В конце декабря прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества. Они предназначены для обеспечения господдержки некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод гражданина.



Дарья Акимова