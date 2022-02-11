В татарстанской колонии мужчина начал призывать к беспорядкам — за это он получил новый срок

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 37-летнего жителя Марий Эл признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он отбывал наказание в ФКУ «ИК-3» УФСИН России по Татарстану за незаконное хранение оружия и боеприпасов. В январе 2021 года мужчина открыл окно камеры и стал выкрикивать призывы о применении насилия в отношении сотрудников учреждения. Они также содержали сведения об экстремистском движении АУЕ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре в татарстанскую исправительную колонию №19 неизвестные пытались доставить почти 300 граммов наркотиков в курином мясе. Свертки находились в брикетах замороженных тушек бройлеров. Экспертиза установила, что в мясе птицы был спрятан гашиш.

Диана Жиленкова