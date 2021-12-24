В татарстанскую колонию строгого режима пытались доставить наркотики в курином мясе
В Татарстане в исправительную колонию №19 неизвестные пытались доставить почти 300 граммов наркотиков в курином мясе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.
Свертки с веществом растительного происхождения удалось обнаружить в результате досмотра продуктов питания, поставляемых для нужд учреждения. Свертки находились в брикетах замороженных тушек бройлеров. Экспертиза установила, что в курином мясе был спрятан гашиш массой 274,9 грамма.
В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к доставке лиц.
На этой неделе сообщалось, что в РТ будут судить 25 человек за сбыт наркотиков и психотропных веществ. Как выяснилось, преступления совершались в разных регионах страны.
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