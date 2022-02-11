Татарстанца осудили за кражу катков и нападение на пенсионерку

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане суд признал виновным 61-летнего мужчину по статьям о краже, совершенной группой лиц по предварительному говору, и разбое. Прокуратура поддержала государственное обвинение, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что 20 сентября подсудимый приехал на автомобиле в поле в 5 км к югу от пгт Алексеевское, чтобы похитить катковальный агрегат. С помощью газового резака злоумышленники демонтировали пять катков и погрузили их в прицеп, после чего сдали в пункт приема металлолома. Ущерб предприятия оценили в 248 тысяч рублей, соучастник кражи возместил его. Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением с потерпевшим.

28 сентября подсудимый незаконно проник в жилище и напал на 84-летнюю пенсионерку в том же поселке. Он схватил ее за шею и потребовал 4 тысячи рублей. Пенсионерка смогла убежать, а подсудимый скрылся с места преступления.

Свою вину мужчина частично признал. С учетом рецидива суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

Пятерых жителей Набережных Челнов от 16 до 19 лет недавно обвинили в грабеже. По версии следствия, в период с апреля по июнь прошлого года молодые люди совершили серию грабежей в городе. Они украли из трех магазинов 25 упаковок сыра, пять бутылок спиртного и два тюбика с косметическим средством. Также челнинцы обвиняются в нападении на жителя города. Они избили его и украли барсетку, где находились деньги, телефон и личные документы. Общую сумму ущерба по делу оценили в 227 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко