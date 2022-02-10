Пятерых челнинцев обвинили в серии грабежей

Фото: Максим Платонов (архив)

Пятеро жителей Набережных Челнов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Отмечается, что фигурантам дела от 16 до 19 лет. По версии следствия, в период с апреля по июнь прошлого года молодые люди совершили серию грабежей в городе. Они украили из трех магазинов 25 упаковок сыра, 5 бутылок спиртного и два тюбика с косметическим средством.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также челнинцы обвиняются в нападении на жителя города. Они избили его и украли барсетку, где находились деньги, телефон и личные документы. Общую сумму ущерба по делу оценили в 227 тысяч рублей.



Свою вину соучастники частично признали. Обвиняемых заключили под стражу. Вскоре уголовное дело направят в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Вчера сообщалось, что в Челнах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже, которая находилась в розыске за хранение наркотиков. Женщину отправили к полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту совершения кражи возбудили уголовное дело.

Диана Жиленкова