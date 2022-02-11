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В Татарстане на некоторых полях высота снежного покрова превысила норму в два раза

11:59, 11.02.2022 1
В Татарстане на некоторых полях высота снежного покрова превысила норму в два раза
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане высота снежного покрова на обследованных посевах озимых культур составляет от 28 до 70 см. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

— Причем в большинстве районов она превышает норму, а для нашей республики норма, когда толщина снега на полях 20–37 см, — заявила заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Любовь Занина.

Фото: agro.tatarstan.ru

Такой снежный покров покров создает условия для сохранения высокого температурного режима на глубине залегания узла кущения озимых культур в пределах -0,2…-8 °С. При этом это приводит к повышенному расходу сахаров в тканях растений. На данный момент содержание сахаров в растениях озимых культур составляет 23,5–31%, что соответствует норме.

В начале января министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что в 2022 году в Татарстане намерены увеличить на 12% площади, на которых выращиваются картофель и прочие овощи.

Татьяна Леухина
ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:11
    Значит нынче всё зальёт и сгниет. Значит нужно больше денег клянчить из бюджета.
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