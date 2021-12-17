ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Премиум», об этом говорится в сообщении регулятора.



Кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе РФ по величине активов. Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушением нормативных актов ЦБ. В течение 12 последних месяцев в связи с этим к НКО применялись меры.

Еще организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отмечается, что НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции.

Фото: wikipedia.org / NVO

В настоящее время в НКО «Премиум» назначили временную администрацию Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В начале декабря ЦБ отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование».

Маргарита Головатенко