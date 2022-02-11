Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казань прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В аэропорту столицы Татарстана его встретил президент республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Токаев прибыл в Татарстан в рамках рабочей поездки в Россию. 10 февраля он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках визита в Татарстан запланирована встреча с Миннихановым, а так же знакомство с промышленным потенциалом республики, сообщает пресс-служба главы РТ.



Фото: пресс-служба президента РТ

В конце января Казахстан посещал президент Татарстана Рустам Минниханов. На встрече с Токаевым они обсуждали совместные проекты. Основными сферами для сотрудничества двух республик Минниханов называл энергетику, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимию и производство газомоторного топлива.



Татьяна Леухина