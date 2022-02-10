СМИ: В нижнекамских школах детей из многодетных семей лишили бесплатного питания

В Нижнекамске в школах и лицеях детей из многодетных семей лишили права бесплатного питания. Об этом сообщает «НТР-24".

Родителям заявили, что вернуть право на бесплатное питание можно при условии, что семья попадёт в некий реестр через соцслужбу. По данным телеканала, кормить учеников бесплатно перестанут уже с завтрашнего дня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В управлении образования Нижнекамска объяснили, что дети из многодетных семей могут получить бесплатное питание в школе, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике. Чтобы попасть в реестр, родителям нужно обратиться в отделение №31 республиканского центра материальной помощи.

В конце января прокуратура Чистополя совместно со специалистами Роспотребнадзора обнаружила нарушения в организации питания в школах. Проверяющие выявили нарушение условий хранения продуктов питания, недостаточное количество посуды, холодильного оборудования, нарушения порядка бракеража скоропортящихся продуктов и несоблюдение нормы выхода готовых блюд.



Татьяна Леухина