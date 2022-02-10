На улицах Казани заметили автобус-гармошку

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В столице Татарстана горожане увидели автобус-гармошку. Очевидцы сняли транспортное средство на видео.

Отмечается, что автобус был замечен в районе улицы Чишмяле. Жители города интересуются, хотели бы казанцы вновь ездить на «гармошках».

Один из пользователей написал, что использовать такой вариант транспорта уже поздно. Он отметил, что водителей для обычного автобуса сложно найти, а тут необходимы права категории DE.

Прошлым летом на дорогах Казани появился электробус. Тестовая эксплуатация завершилась в октябре. За этот период транспортное средство перевезло более 38 тысяч жителей города. И недавно, вслед за столицей РТ, электробус решили испытать на дорогах Уфы.

Диана Жиленкова