«Четыре адвоката, 22 депутата и судья»: и.о. главы Следкома по РТ о преследовании спецсубъектов

По итогам 2021 года в Татарстане фигурантами уголовных дел стали 32 лица с особым правовым статусом. Среди них четыре адвоката, 22 депутата муниципального уровня, два главы поселения, три члена участковых избирательных комиссий и один судья, сообщил на коллегии Следкома по РТ и.о. руководителя управления Марсель Дулкарнаев, сообщает журналист «Реального времени».



Отдельно остановился докладчик именно на судьях — напомнил об уже рассматриваемом в Зеленодольском горсуде деле бывшего мирового судьи Ново-Савиновского района Айдара Хадиуллина, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Также Дулкарнаев напомнил, что в начале этой недели Высшая квалифколлегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева.

Не обошел в своем докладе и.о. руководителя и преступления внутри системы — с его слов, дело бывшего главного следователя Лениногорска вскоре будет направлено в суд, а приговор бывшему руководителю Набережночелнинского отдела уже вынесен. Правда, пока не вступил в силу.