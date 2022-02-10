Авторы ролика CYBERTAT представили, как бы выглядела ностальгия в Казани будущего

Фото: кадр видео / youtube.com

Авторы пародийного ролика о Казани CYBERTAT 2077, вышедшего в январе 2021 года, выпустили продолжение — CYBERTAT: Nostalgia, действие которого происходит в следующем, 2078 году.

«2078 год объявлен в Татарстане Годом ностальгии», в связи с чем оборот аудиокассет, запрещенных в 2056 году из-за высокого углеродного следа, вырос втрое», — гласит надпись в начале видео.

Зрителю демонстрируют привычный пейзаж Казани, но совмещенный с неоновыми голограммами из воображаемого будущего. Далее камера перемещается на подземную парковку, где в автомобиле проходит «сделка» по передаче аудиокассеты. Главный герой ролика в костюме с татарским орнаментом выходит из машины, прибавляет звук и танцует, а за его спиной появляются логотипы татарстанских предприятий, ресторанов, спортивных клубов, СМИ и др.



Так «киборги и люди скупают на черных рынках все остатки аудио- и видеокассет из прошлого и пытаются нащупать свои аналоговые воспоминания в мире победившей цифры», — сказано в описании ролика.

Первый ролик о Казани будущего показал, как могла бы выглядеть татарстанская столица в эстетике компьютерной игры Cyberpunk 2077. Ролик начинается с заявления о населении Казани — по мнению создателей, в городе живут более 7,6 млн людей и еще 1,3 млн киборгов. Далее следуют пейзажи столицы РТ, дополненные рекламой в духе киберпанка.

Маргарита Головатенко