В Татарстане студентов привлекут к строительству трассы М-12

В Татарстане студентов привлекут к строительству трассы М-12. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.

Вопрос о привлечении студотрядов к строительству обсуждается с Минстроем РТ. Минмолодежи РТ активно сотрудничает с молодежными сообществами, в том числе со студенческими трудовыми отрядами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину привлекать к строительству студентов профильных вузов. Глава института Максим Петунин выступил с инициативой закрепить в российском законодательстве норму, обязывающую образовательные учреждения направлять студентов на производственную практику исключительно в профильные организации.



Татьяна Леухина