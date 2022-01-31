В Татарстане студентов привлекут к строительству трассы М-12
В Татарстане студентов привлекут к строительству трассы М-12. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.
Вопрос о привлечении студотрядов к строительству обсуждается с Минстроем РТ. Минмолодежи РТ активно сотрудничает с молодежными сообществами, в том числе со студенческими трудовыми отрядами.
В декабре прошлого года Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину привлекать к строительству студентов профильных вузов. Глава института Максим Петунин выступил с инициативой закрепить в российском законодательстве норму, обязывающую образовательные учреждения направлять студентов на производственную практику исключительно в профильные организации.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым