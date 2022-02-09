Росстат сообщил о росте доходов россиян на 3,1% — это рекордный с 2013 года показатель

В прошлом году реальные располагаемые денежные доходы россиян — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — выросли на 3,1%. Об этом говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

В IV квартале 2021 года реальные располагаемые доходы выросли на 0,5% относительно аналогичного периода 2020 года. Положительная динамика была и в двух предыдущих кварталах: на 8,8% в III квартале и на 6,8% во втором. В I квартале Росстат фиксировал снижение на 3,9%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В последний раз показатель роста реальных доходов был выше этого показателя в 2013 году. Тогда он составил 4%.

В середине января в Минтруде РТ сообщили, что по итогам 2021 года Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости. Уровень регистрируемой безработицы по итогам прошлого года составил 0,57%. За год он снизился в три раза. Уровень общей безработицы в республике составил 2,4%. Однако сегодня ведомство сообщило, что за неделю число безработных граждан увеличилось на 98 человек. Всего, по последним данным, в республике насчитывается 10 637 таких граждан.



Татьяна Леухина