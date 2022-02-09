В Татарстане за неделю увеличилось количество зарегистрированных безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения увеличилось на 98 человек. Всего на 9 февраля в республике насчитывается 10 637 таких граждан.

В частности, за минувшую неделю количество безработных выросло в Нижнекамске, Зеленодольске, Набережных Челнах и Менделеевске. Снижение числа нетрудоустроенных зарегистрировали в Елабуге, Камских Полянах и Чистополе.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,52% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанцам в органах службы занятости предлагается 54 885 вакансий, 1 980 из которых работодатели заявили за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 9 февраля условно составил 0,2 чел. на одну вакансию.

В середине января в Минтруде РТ сообщили, что по итогам 2021 года Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости. Уровень регистрируемой безработицы по итогам прошлого года составил 0,57%. За год он снизился в три раза. Уровень общей безработицы в республике составил 2,4%.



Татьяна Демина