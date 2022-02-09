Казанский аэропорт получил национальную премию «Воздушные ворота России»

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал обладателем VIII национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2021 года в категории от 2 до 4 млн пассажиров в год». Об этом сообщили в его пресс-службе.

— В 2021 году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, аэропорт «Казань» и его коллектив продемонстрировали рекордные показатели работы. Так, впервые за весь период деятельности предприятия был достигнут наиболее высокий показатель объемов перевозок за 1 месяц — 458 тыс. обслуженных пассажиров, — рассказал гендиректор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов.

Церемония награждения обладателей премии «Воздушные ворота России» прошла сегодня в Москве. Ее провели в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2021 году казанский аэропорт обслужил более 3,8 млн пассажиров. Это на 11,7% больше допандемийного 2019 года. На внутренних линиях перевезли 2,8 млн пассажиров, на международных — более 1 млн человек.

