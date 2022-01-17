В 2021 году казанский аэропорт обслужил более 3,8 млн пассажиров

В 2021 году Международный аэропорт «Казань» обслужил более 3,8 млн пассажиров. Это на 11,7% больше допандемийного 2019 года. Также это самый высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних линиях было перевезено 2,8 млн пассажиров, на международных — более 1 млн человек.

Фото: Максим Платонов

В 2021 году году казанский аэропорт возобновил рейсы в Будапешт, Ла-Романа, Ларнаку, Бодрум, Шарм-Эль-Шейх, Хургаду и др. Появились и новые направления: Каир, Пунта-Кана, Пафос, Ереван и Актобе.

В новогодние праздники в казанском аэропорту осуществили 470 рейсов. Самыми популярными направлениями внутри России стали Москва, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды, а на международных линиях — Хургада, Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталья.



Диана Жиленкова