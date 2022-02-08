Спортивный директор «Рубина» рассказал об уходе Деспотовича

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» и 29-летний сербский нападающий Джордже Деспотович договорились «по-джентельменски». Об этом в интервью изданию Sport24 рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

— Мы выплатили ему компенсацию за разрыв контракта в размере трех зарплат. То есть двести тысяч евро. По-джентльменски договорились. И для клуба и для Деспота это была выгодная сделка. Галицкий говорит, что красивых расставаний не бывает, но у нас с Деспотом вышло именно так — пожали друг другу руки без каких-либо камней за пазухой.

Фото: rubin-kazan.ru

Яровинский также прокомментировал эфир Деспотовича в Instagram, в котором спортсмен назвал Казань негативным городом. Он призвал не путать отношение игрока к городу и к клубу и отметил, что девушка футболиста попала в аварию в октябре прошлого года, испытала серьезный стресс.

— Вообще, если мы говорим про публичную деятельность, меня очень сильно расстраивает то количество ненависти, которые люди испытывают друг к другу. Может, Деспот в этом эфире сказал массу хорошего, но естественно вырвали из контекста, что Казань — злой город. Такое ощущение, что люди хотят фокусироваться только на злобе.

Деспотович покинул клуб в конце января. «Реальное время» рассказывало историю пребывания нападающего в «Рубине».

Татьяна Леухина