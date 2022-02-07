В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Она доступна для движения с 08.30 сегодняшнего дня, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Работу ледовой переправы приостановили на прошлой неделе, 4 февраля. Допустимая масса автотранспорта, который может передвигаться по ней, — до 3,5 тонны.

Протяженность объекта составляет 1,1 км, ширина — 20 метров. Движение осуществляется по обе стороны.



Татьяна Демина