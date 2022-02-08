Слуцкий о ничьей «Рубина» с «Динамо Батуми»: «Понятно, что результатом недовольны, но это не самое важное»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал матч с грузинским «Динамо Батуми», который закончился со счетом 2:2. Игра проходила в Турции.

— Понятно, что результатом недовольны, но это не самое важное. Такая игра в первом тайме. Я вообще не помню такого количества голевых моментов и такого количества моментов, которые можно было внести в курьезные в плане завершения, когда несколько раз не попали совсем в пустые ворота с близкого расстояния. Ветер внес сильные корректировки, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Он обратил внимание, что на протяжении всего матча дул сильный ветер, который сильно усложнял игру футболистам.

— Если мы говорим про первый тайм, где было больше игроков предполагаемого стартового состава и игровой обоймы, то в целом удовлетворен качеством игры. Несмотря на то, что играли против ветра, — добавил Слуцкий.

Напомним, «Динамо Батуми» удалось сравнять счет в матче с «Рубином» в последние минуты. На прошлой неделе , 5 февраля, казанский клуб сыграл вничью с «Химками».

