Гарантийный фонд РТ упростил процесс кредитования для селлеров маркетплейсов

Гарантийный фонд Татарстана, подведомственный Министерству экономики республики, разработал гарантийный механизм, который уменьшает ставку и упрощает получение кредита для продавцов маркетплейсов.



Фонд предоставляет предпринимателю поручительство до 2,5 млн рублей при максимальной сумме кредита в 5 млн рублей.

Заявка на кредит рассматривается в упрощенном режиме без учета финансовой отчетности заемщика.

«Экспресс-гарантия для продавцов маркетплейсов будет опробована на кредитном продукте «Фабрика для малого бизнеса» от Ак Барс Банка. В дальнейших планах — масштабирование на продукты других банков. Благодаря поручительству Гарантийного фонда для предпринимателей ставка по кредиту ниже в среднем на 2 процентных пункта», — отмечает директор Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин.

«В прошлом году российский рынок e-commerce показал колоссальный рост. По предварительной аналитике Data Insight, количество заказов за 2021 год выше на 90% в количественном и более чем на 45% в денежном выражении по сравнению с годом ранее. Электронная торговля не снижает обороты и в 2022 году. Ак Барс Банк стремится расширять пул финансовых возможностей для предпринимателей. Мы ожидаем, что кредит для продавцов маркетплейсов под поручительство Гарантийного фонда РТ будет пользоваться повышенным спросом», — подчеркнула руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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