По данным Генпрокуратуры, Татарстан стал лидером по зарплатным долгам в ПФО

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Проблему своевременной оплаты труда в Татарстане подчеркнул заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин. На итоговой коллегии прокуратуры республики он сообщил, что задолженность по зарплате в РТ за 2021 год оказалась самой большой в округе, и поинтересовался, что делается для ее ликвидации.



Илдус Нафиков подтвердил антилидерство региона в зарплатном вопросе и озвучил цифру долгов — 245 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

Со слов прокурора Татарстана, указанную задолженность преимущество формирует одно стратегическое проблемное предприятие — Казанский завод синтетического каучука, работа которого крайне важна для ракетостроения, космической и иных оборонных отраслей. Он также напомнил, что прокурорам не раз приходилось привлекать конкурсных управляющих к административной ответственности за долги по зарплате. При этом главным кредитором предприятия является ВЭБ.

«Одно время они даже препятствовали входу инвестора», отметил сложность ситуации Илдус Нафиков и сообщил, что в настоящее время инвестор работает, выплачивает текущую зарплату и постепенно снижается задолженность.

Также на коллегии надзорного ведомства обсудили проблемы воспитания, которые вскрыла трагедия в казанской гимназии. От прокурора республики прозвучали две инициативы — повысить роль и статус учителя, а еще проработать механизм блокировки Сети в школах.