Президент Федерации сноуборда РФ об Уайлде: до этого результатов особенно не было

Фото: Олимпийский комитет России

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал результаты параллельного гигантского слалома на Олимпийских играх в Пекине. В частности, он отметил бронзовую награду представителя Татарстана Виктора Уайлда.

— Отлегло теперь. Вик — красавец! Сегодня мы были крайне расстроены ходом гонки у других ребят, а он — молодец. До этого результатов особенно не было, но он просил взять его в Пекин, и здесь ехал здорово, — рассказал Тихомиров.

Фото: Олимпийский комитет России

Также президент Федерации сноуборда РФ сообщил, что спортсменка София Надыршина прилетела на соревнования лишь этой ночью из-за коронавируса. Также он поблагодарил сноубордистку Наталью Соболеву.

— Девчонки молодцы. Держались, понимали эту сложную ситуацию. Приехали и выступили с листа. Почти получилось, — приводит слова Тихомирова Олимпийский комитет России.

Сегодня татарстанец Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль. До этого еще одну представительницу Татарстана, сноубордистку Милену Быкову, дисквалифицировали из-за допущенной ошибки. София Надыршина не попала в 1/4 финала. Наталья Соболева не прошла квалификацию.

Диана Жиленкова