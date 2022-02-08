Татарстанскую строительную фирму оштрафовали за многочисленные нарушения

Приволжское управление Ростехнадзора оштрафовало татарстанскую строительную фирму «КИТ Строй» за неисполнение ранее выданного предписания.



В ходе проверки выяснилось, что нарушения, выявленные ведомством ранее, устранены не в полном объеме.

Так, строительно-монтажные работы проводились без геодезического контроля, на свариваемом стыке трубопровода не было клейма сварщика, на объекте капитального строительства в нарушение требований проектной документации применялись площадки и ступени лестниц, выполненные из прутковой (круглой) стали, сварные швы после выполнения сварных работ не очищены от шлака и окалин, не была проведена антикоррозионная защита сварных швов и не обеспечен свободный доступ для обслуживания запорной арматуры оборудования

Фото: realnoevremya.ru

Ростехнадзор выдал строительной фирме новое предписание, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд.

20 января Арбитражный суд РТ привлек ООО «Кит Строй» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко