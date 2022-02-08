За сутки с улиц Казани вывезли 15,2 тысячи тонн снега

За последние сутки с улиц Казани вывезли 15 295 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 718 983 тонны. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня днем казанские улицы будут очищать от снега 569 дорожных рабочих и 381 единица специальной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, 73 тракторные щетки, 119 самосвалов и др.

Фото: realnoevremya.ru

Снег будут вывозить с разных точек города. Работы будут производиться на улицах Айдарова, Батурина, Батыршина, Баумана, Губкина, Девятаева, Зорге, Карбышева, Маяковского, Мира, Назарбаева, Чернышевского и многих других.

Сегодня сообщалось, что в столице Татарстана трактор завалил снегом припаркованный автомобиль. Соответствующее видео попало в социальные сети. Пользователи отмечают, что машины могут мешать уборке парковок, однако водитель снегоуборочной техники поступил «не по-человечески».

Диана Жиленкова