В Казани на содержание общественных пространств потратят 248 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на содержание общественных пространств из бюджета города выделят 248,8 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Заказчики — Комитет внешнего благоустройства и дирекция парков и скверов. Выделенные средства в 2022 году направят на содержание садов, парков, скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников.

Подрядчик должен следить за техническим состоянием оборудования детских и спортивных площадок, проводить облицовочные работы стен и ступеней, ухаживать за дорожками, лестницами, газоном и деревьями, площадками для выгула собак. Необходимо осуществлять противопожарные мероприятия и уборку территории. При необходимости исполнитель должен своевременно сделать ремонт.

Подать заявку можно до 16 февраля, итоги подведут 18 февраля.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вчера сообщалось, что на проекты ремонтно-реставрационных работ в Кремле, Болгаре и Свияжске выделят 37,7 млн рублей. Срок выполнения работ установлен в три месяца с даты заключения контракта.

Маргарита Головатенко