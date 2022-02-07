На проекты ремонтно-реставрационных работ в Кремле, Болгаре и Свияжске выделят 37,7 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в казанском Кремле, Болгаре и Свияжске. Начальная цена контракта — 37,7 млн рублей.



Источником финансирования выступает бюджет республики. Заявки можно подавать 14 февраля 2022 года. Срок выполнения работ установлен в три месяца с даты заключения контракта.

Документация понадобится для 29 объектов Кремля и благоустройства его территории, 18 объектов, проекта благоустройства центральной части Болгарского городища и санузла на улице Кул-Гали в Болгаре и 17 объектов и ремонта ливневой канализации Свияжска.

Фото: Максим Платонов

Также в Болгаре в год 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане намечен масштабный ремонт на территории достопримечательного места «Городище Болгар». На это из бюджета республики выделят 235 млн рублей.

Дарья Акимова