Фатхутдинов рассказал о планах по инвестициям в развитие Советского района Казани

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани за 2021 год отчитался Советский район города, объем отгруженной продукции на предприятиях которого вырос в прошлом году с 46,8 до 73,2 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 108,3%. В планах инвестиции в ветку метро от Азино до Авиастроительного района Казани, в благоустройство комплекса домов на ул. Сеченова, сквера «100-летия строительной отрасли РТ» на Карбышева и проект парка «Светлая долина».

По словам главы Советского района Казани Романа Фатхутдинова, в прошлом году активно ремонтировали фасады (объем расходов на это вырос с 46 до 83 миллионов рублей) и демонтировали самовольные объекты торговли — 71 торговый объект пошел под снос. Активно строили жилье — возвели 32 многоквартирных дома. Впрочем, в 2022 году темпы, судя по всему, снизятся: в планах построить лишь 27 домов.

На 6,4 млрд рублей отремонтировали 941 жилой дом Советского района Казани с 2008 года. В прошлом году на капремонт 85 домов потратили 718 млн рублей. В 2022 году собираются на это выделить еще 600 млн рублей. На полмиллиарда отремонтировали 46 дворов, на 650 млн рублей отремонтировали уличные дороги — еще 700 млн рублей потратят в 2022 году на строительство 18 дорожных объектов, включая Вознесенский тракт. 343 млн рублей пойдет на строительство транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» совместно с РЖД.



Отдельно Фатхутдинов остановился на поселках, которых в районе немало и жители которых регулярно жалуются властям Казани и Татарстана на отсутствие необходимой там инфраструктуры. В итоге в 2021 году на 75 улицах установили больше 1000 светильников — но еще надо установить дополнительно 4,5 тысячи. Отремонтировали и 16 км дорог на 242 млн рублей в тех же поселках, но «потребность в тротуарах и дорогах в поселках», признался глава Советского района Казани, составляет вообще-то 8 млрд рублей.

Фото: kzn.ru

Заодно силами района сделаны 14 подъездных путей в садовые товарищества (на 32,7 млн). В 2022 году обещали сделать подъездные пути еще в восьми товариществах на 30 миллионов рублей.

Кроме того, в Советском районе Казани в этом году планируется начать строительство двух новых школ на 2 725 мест. Они расположатся в жилых комплексах «Светлая долина» и «Новые Горки».

Сергей Афанасьев