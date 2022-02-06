Набережные Челны обогнали Москву и Санкт-Петербург со средним чеком за коммунальные услуги

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составил 4 772 рубля. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

По этому показателю Челны обгоняют Москву (3 475 рублей) и Санкт-Петербург (2 806 рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3 405 рублей. Он увеличился по сравнению с 2020 годом. По мнению экспертов, на динамике могла сказаться аномально холодная зима, передает «РИА Новости».



В конце января министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане задолженность за жилищно-коммунальные услуги составила почти 8 млрд рублей. В декабре уровень собираемости платежей за ЖКУ составил в среднем 102%, что на 0,7% ниже прошлогоднего показателя.



Татьяна Леухина