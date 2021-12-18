В ДРКБ подростку удалили кисту надгортанника, мешавшую ему глотать

Врачи ДРКБ удалили кисту надгортанника 14-летнему мальчику из Апастово, не прибегая к наложению трахеостомы. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Мальчик 9 декабря обратился к ЛОРу с жалобой на то, что ему что-то мешает при глотании. В течении пяти месяцев у него менялся голос, но мать подумала, что это возрастное. Врач направил мальчика в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В медучреждении врач обнаружил кистоподобное образование за языком. Мальчика экстренно госпитализировали, потому что это образование прикрывало вход в гортань, что в любой момент могло привести к асфиксии.

Подростка успешно прооперировали, кисту удалили эндоларингеально, под контролем микроскопа, наложения трахеостомы не потребовалось. Сейчас послеоперационный период протекает без особенностей, мальчик готовится к выписке.

Слаженная работа специалистов позволила успешно справиться с непростой ситуацией и избежать дополнительного хирургического вмешательства.

Ранее в Челнах хирурги спасли жизнь мальчику, проглотившему магнитные шарики.