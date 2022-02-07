Мэр Челнов потребовал наказать ответственных за инциденты с открытыми люками, в которые провалились дети

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» потребовал наказания для ответственных за инциденты с открытыми люками, которые произошли в городе на прошлой неделе.



За прошлую неделю огласке предали уже два случая: крышки люков были сдвинуты, в них упали дети. По словам Магдеева, крышки сдвинула снегоуборочная техника, а лица, ответственные за это, не проследили за ситуацией.

«Если необходимо привлекать к ответственности, административной или уголовной, вы не стесняйтесь — привлекайте», — сказал Магдеев присутствующим и поручил до конца дня доложить, кто и какое наказание понес за эти инциденты.

Фото: pixabay.com

По информации прокуратуры, падение мальчика в открытый люк 31 января на территории медицинской организации в 16-м комплексе поселка ЗЯБ произошло из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей завхозом. Во время прогулки мальчик провалился в открытый люк, и почти сразу его вытащил оттуда отец. Ребенок испугался, испачкал одежду.

4 февраля в люк на территории 65-го комплекса Набережных Челнов провалилась девочка. По словам матери девочки, выбраться из люка ее дочери помог одноклассник. В «Челныводоканале» заявили, что аварийная бригада уже выезжала по вызову и люк закрыли. Специалистами было обнаружено, что колодец вместе с основанием был сдвинут с места. Предположительно, это могло произойти во время очистки территории снегоуборочной техникой. Прокуратура Татарстана начала проверку по обоим случаям.

Маргарита Головатенко