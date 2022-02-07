Казанец заподозрил в заключении в рабство «посменно» просящих милостыню бабушек

Житель Казани в социальных сетях рассказал о пожилых женщинах, которые выходят просить милостыню около ресторана «Макдоналдс» на улице Амирхана. По его словам, женщины выходят попрошайничать как на работу — они сменяются по графику.



Казанец подозревает, что за «отрядом» бабушек стоит рабовладельческий бизнес и пенсионерки стоят там не по своей воле: «И самое интересное, что бабушки меняются как по сменам… То есть у них что, там график? <…> И им много, кто дает денежку, но если бы это была одна бабуля, которая там, допустим, закрыла свой финансовый вопрос и все, но тут — как на работу целый отряд бабушек».

В комментариях тоже высказали опасения по этому вопросу и посоветовали звонить в полицию и дождаться ее прибытия.

«Нам уже известно, что в Казань завезли старичков. Инвалидов теперь не завозят, так как знают, что на них обращают внимание и сообщают в 112. Теперь на смену колясочникам попрошайничают сами с детьми и завозят старичков. Пожалуйста, сообщайте о фактах попрошайничества в 112», — написала казанская активистка, руководитель волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова.

В прошлом году в Казани обсуждалась история с заключением в рабство инвалидов. Так, Юлия Хакимова разместила пост в социальной сети о спасении безногого инвалида из рабства. Попрошайка-«афганец» был вынужден просить милостыню у автомобилистов на дороге у ТЦ «Мега». Инвалид рассказывал, что много лет работает на цыган, которые доставляют его в 9 часов утра и забирают его в 10 вечера, о том, что зарабатывает он примерно 10 тысяч в день, что он несколько раз пытался сбежать, но его находили и избивали.

Маргарита Головатенко