В Казани построят водоотводную канаву в жилом массиве Первомайский за 8,9 млн рублей
В жилом массиве Первомайский в Приволжском районе Казани построят водоотводную канаву. На эти цели выделят 8,9 млн рублей, тендер опубликован на сайте госзакупок.
Общая длина канавы должна составить 0,94 км. Строительство канавы необходимо для предотвращения негативного влияния паводковых вод, улучшения экологической
обстановки в населенном пункте.
В январе казанские власти утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году на это выделили 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м. Все подробности — в материале «Реального времени».ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым