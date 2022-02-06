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Лыжница из Татарстана выступит в спринте на Олимпиаде

19:59, 06.02.2022
Лыжница из Татарстана выступит в спринте на Олимпиаде
Фото: minsport.tatarstan.ru

Спортсменка из Татарстана Христина Мацокина выйдет на старт спринтерской гонки свободным стилем на Олимпиаде-2022. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Также на соревнованиях выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова. Состязания состоятся 8 февраля, передает «РИА Новости».

Фото: olympic.org

Сегодня на Олимпиаде выступил татарстанский спортсмен Данил Садреев. Он оказался на восьмом месте по итогам соревнований по прыжкам со среднего трамплина. При этом он показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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