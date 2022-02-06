Лыжница из Татарстана выступит в спринте на Олимпиаде
Спортсменка из Татарстана Христина Мацокина выйдет на старт спринтерской гонки свободным стилем на Олимпиаде-2022. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Также на соревнованиях выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова. Состязания состоятся 8 февраля, передает «РИА Новости».
Сегодня на Олимпиаде выступил татарстанский спортсмен Данил Садреев. Он оказался на восьмом месте по итогам соревнований по прыжкам со среднего трамплина. При этом он показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.
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