Россия попала в тройку лидеров в медальном зачете Олимпиады

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе у наших спортсменов пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии. Спортсмены завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Второе место у команды Швеции. Сборная страны выиграла две золотые медали.

Фото: pixabay.com

Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль, серебро завоевал лыжник Денис Спицов. Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место.



Татьяна Леухина