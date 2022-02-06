Новости спорта

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия попала в тройку лидеров в медальном зачете Олимпиады

17:36, 06.02.2022
Россия попала в тройку лидеров в медальном зачете Олимпиады
Фото: olympic.ru

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе у наших спортсменов пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии. Спортсмены завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Второе место у команды Швеции. Сборная страны выиграла две золотые медали.

Фото: pixabay.com

Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль, серебро завоевал лыжник Денис Спицов. Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место.

Татьяна Леухина
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем