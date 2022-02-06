Россия попала в тройку лидеров в медальном зачете Олимпиады
Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе у наших спортсменов пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые.
Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии. Спортсмены завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Второе место у команды Швеции. Сборная страны выиграла две золотые медали.
Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль, серебро завоевал лыжник Денис Спицов. Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым