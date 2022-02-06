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Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине

16:13, 06.02.2022
Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине
Фото: t.me/olympic_russia

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 77,72 балла на соревнованиях.

Первое место — у австралийки Джакары Энтони (83,09), серебряным призером стала американка Джелин Кауф (80,28).

Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России первую золотую медаль. Серебро завоевал российский лыжник Денис Спицов. Таким образом, в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Татьяна Леухина
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