Фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 77,72 балла на соревнованиях.
Первое место — у австралийки Джакары Энтони (83,09), серебряным призером стала американка Джелин Кауф (80,28).
Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России первую золотую медаль. Серебро завоевал российский лыжник Денис Спицов. Таким образом, в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
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