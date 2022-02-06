В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и покатились за ним
В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и проехали таким образом несколько метров. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Опасное развлечение сняли на видео. На нем видно, как дети успели зацепиться за вагон, пока электротранспорт стоял на месте. После начала движения он проехал несколько метров, и затем один из детей упал в снег.
Свидетелями произошедшего стали проходящие мимо взрослые. Однако замечание детям не сделали.
Тем временем казанцы решили необычным способом спародировать работу снегоуборочной техники. Шуточное видео попало в социальные сети. Так, одного из участников видео «прицепили» к передней части автомобиля. Остальные расположились в салоне машины. Тем самым горожане изобразили чистку дороги от снега.
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