В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и покатились за ним

Фото: скриншот видео

В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и проехали таким образом несколько метров. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Опасное развлечение сняли на видео. На нем видно, как дети успели зацепиться за вагон, пока электротранспорт стоял на месте. После начала движения он проехал несколько метров, и затем один из детей упал в снег.

Свидетелями произошедшего стали проходящие мимо взрослые. Однако замечание детям не сделали.

Тем временем казанцы решили необычным способом спародировать работу снегоуборочной техники. Шуточное видео попало в социальные сети. Так, одного из участников видео «прицепили» к передней части автомобиля. Остальные расположились в салоне машины. Тем самым горожане изобразили чистку дороги от снега.

Диана Жиленкова