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В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и покатились за ним

09:42, 06.02.2022 1
В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и покатились за ним
Фото: скриншот видео

В Нижнекамске дети зацепились за вагон трамвая и проехали таким образом несколько метров. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Опасное развлечение сняли на видео. На нем видно, как дети успели зацепиться за вагон, пока электротранспорт стоял на месте. После начала движения он проехал несколько метров, и затем один из детей упал в снег.

Свидетелями произошедшего стали проходящие мимо взрослые. Однако замечание детям не сделали.

Тем временем казанцы решили необычным способом спародировать работу снегоуборочной техники. Шуточное видео попало в социальные сети. Так, одного из участников видео «прицепили» к передней части автомобиля. Остальные расположились в салоне машины. Тем самым горожане изобразили чистку дороги от снега.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Это была массовая забава пацанов в 70 - 90-е годы. Одно время милиционеры дежурили в штацком на остановках, догоняли и за шиворот хватали этих эксрималов. Опасность в том, что может ехать встречный трамвай и "зацепер" может отвалившись попасть под него... Да и рельсы могут под напряжением оказаться. Не видели не разу как иногда стык рельсов искрит и парит зимой?
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