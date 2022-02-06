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Казанцы спародировали работу снегоуборочной техники

08:36, 06.02.2022
Казанцы спародировали работу снегоуборочной техники
Фото: скриншот

В столице Татарстана у Центрального стадиона местные жители необычным образом спародировали работу снегоуборочной техники. Соответствующие видеокадры опубликованы в социальных сетях.

Так, одного из участников видео «прицепили» к передней части автомобиля. Остальные расположились в салоне машины. Тем самым казанцы решили изобразить чистку дороги от снега.

В январе в соцсети попало видео, на котором человек ехал на крыше казанского троллейбуса. Кроме того, транспорт проехал на красный свет. По словам автора видео, инцидент произошел на перекрестке улиц Тукая — Татарстан. Некоторые пользователи предположили, что на крыше находился кондуктор.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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