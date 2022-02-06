Исследование: старшее поколение посещает встречи выпускников вдвое чаще, чем молодежь

Каждый третий житель России (33%) посещает встречи выпускников. Причем россияне старше 45 лет ходят на них вдвое чаще, чем молодые люди до 24 лет. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам исследования, среди жителей страны с доходом более 80 тысяч рублей на встречи выпускников ходят 43% респондентов, а среди тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей, — только 20%.

Недавно в сервисе SuperJob рассказали, что 30% жителей РФ считают везение залогом успешной карьеры. Согласно их мнению, должность и зарплата нередко зависят от удачливости, связей и знакомств. А для 58% россиян профессиональный рост напрямую зависит от упорного труда.

Диана Жиленкова